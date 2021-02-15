Askeri cuntaya yönelik protestoların devam ettiği Myanmar'da şehirlere zırhlı araçlar indi; internet kesildi

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Myanmar'da askeri darbe ile sivil yönetime el konulmasına yönelik protestolar bir haftayı aşkın süredir devam ederken pazar gecesi birçok kente zırhlı askeri araçlar sokuldu ve internet kesildi. Birçok diplomat, protestoculara yapılan müdahalenin çok daha sertleşebileceği endişesiyle, "Tüm dünya bizi izliyor" açıklamalarında bulundu.

Yangon, Myitkyina ve Sittwe'den gelen görüntülerde şehirlerin caddelerinde zırhlı araçlar görülüyor.

ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği pazar akşamı ülkenin en büyük şehri Yangon'da askeri hareketlilik yaşandığına dair uyarıda bulundu ve internete erişmekte sorunlar yaşadığını bildirdi. Darbeden bu yana şehirde ilk defa 3 zırhlı askeri araç görülmesinin ardından büyükelçilik, Myanmar'daki vatandaşlarına evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

İnternet denetleme servisi Netblocks'a göre sabah 1.30 sularında Myanmar'ın internete bağlantı oranı normal seviyelerin yüzde 14'üne indi.

Öte yandan The Guardian'ın yeni olup olmadığını teyit edemediği bazı görüntülerde askeri araçların Yangon'a asker taşıdığı görüldü.

Aralarında AB, ABD, Britanya ve Kanada büyükelçilerinin de bulunduğu bir grup diplomat geçen hafta birçok aktivist, memur ve siyasi liderin tutuklanmasıyla ilgili ortak açıklamada bulundu. Protestocuların meşru hükûmetin devrilmesine tepki gösterdiklerini ifade ederek şiddetten kaçınılmasını talep etti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.