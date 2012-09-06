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Askeri cephanelikte patlama: 2'si ağır 23 kişi yaralandı

Afyonkarahisar' da askeri cephanelikte patlama meydana geldi.

06 Eylül 2012 00:49

Afyonkarahisar'da askeri cephanelikte medyana gelen patlama sonucunda 2'si ağır 23 kişi yaralandı.Patlamanın el bombalarının tasnifi sırasında meydana geldiği iddia edildi. Afyankarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, olay yerinde bir patlamanın daha meydana geldiğini açıkladı.

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Gülbey, telefonla katıldığı NTV canlı yayınında patlamaya ilişkin bilgiler verdi.
 
Gülbey, "Afyon'a 5 kilometre mesafedeki beldemizde bulunan askeri mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Arkasından ikinci bir patlama daha meydana geldi. İlk aşamada hastanelere 23 civarında yaralı asker sevkedildi. Bize 2 yaralının durumunun ağır olduğu bilgisi ulaştı. Patlamanın olduğu bölgede şu anda yoğun bir duman var" diye konuştu.
 
 

Belediye Başkanı Çoban: Şehitler olabilir

 
"Patlama Atakent Kışlacık bölgesinde Mühimmat bölgesinde meydana geldi. İçeride kaç kişi olduğuna dair bilgi yok. Olay yerine girilemiyor
 
Malesef şehitlerimiz olabilir. Astsubay ve rütbeli askerlerimizini olduğunu biliyoruz. Burası şehrin kenarında Hava Kuvvetlerine ait bir bölge. Etrafında sivil yerleşim bölgesi yok.
 
Burası el bombası deposu olduğu için el bombalarının sağa sola saçılma tehlikesi var. Burada etrafa saçılmış bir patlamamış el bombası olabilir.
 
Biz sadece patlamanın el bombalarının olduğu yerde olduğunu ve içeride tasnif yapıldığını biliyoruz. Patlalmada iki yaralı hastaneye gönderildi. Ayrıca iki patlamanın olduğunu biliyoruz."
 
 

UMKE bölgeye sevkedildi

 
 
Hükümet'ten patlamaya ilişkin ilk açıklama Orman ve Su Işleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan geldi. Olayda 23'ten fazla yaralı olduğunu söyleyen Eroğlu, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) bölgeye sevkedildiğini dile getirdi.
 
Bakan, patlamanın ardından çıkan yangına müdahalenin ise sabah uçaklarla yapılacağını kaydetti.
 
 

Deprem sandılar

 
 
Patlamanın şiddeti nedeniyle yaşanan sarsıntıyı deprem sanan Afyonkarahisar halkı, sokaklara döküldü. Patlamanın meydana geldiği deponun yakınındaki bazı evlerin de camlarının kırıldığı öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde kan ihtiyacı olabileceğini düşünen çok sayıda vatandaş, hastanelere akın etti.
 

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