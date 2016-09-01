Askeri Casusluk'ta hapis yattı; Aden Körfezi'nde rütbe aldı

‘Askeri casusluk’ davasında tutuklanıp cezaevine konulmuş askerlerden olan Yarbay Tamer Çetin görevde bulunduğu Aden Körfezi’nde 30 Ağustos günü rütbe alarak albaylığa terfi etti.

İstanbul merkezli, ’Askeri casusluk’ davası olarak da bilinen 43 sanıklı ’Gizli bilgi ve belge bulundurma’ davası oldu. Özellikle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki terfilerde, ilk sıralarda bulunan, önleri açık olan subaylar, soruşturma sonrasında gözaltına alınıp yargılandı. Bu askerlerden Deniz Yarbay Tamer Çetin, 43 askerle İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı vecezaevine girdi. Çetin ve diğer hükümlü askerler, 9 Ocak 2015’te, Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı üzerine özgürlüğüne kavuştu.

Bayram günü terfi

Tahliyesinden sonra emekli olmak yerine mesleğine dönen Tamer Çetin, İzmir Güney Deniz Saha Komutanlığı’nda, görevine kaldığı yerden devam etti. Başarılı çalışmalarını sürdüren Tamer Çetin, geçen haziran ayında Birleşmiş Milletler’in korsanla mücadele çalışması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Aden Körfezi’nde görevlendirildi. Haziran ayında Aden Körfezi’ne giden ve Güney Kore gemisinde görev alan Tamer Çetin, bu 30 Ağustos’ta ailesinden binlerce kilometre uzaklıkta yeni rütbe heyecanı ve sevincini tek başına yaşadı. Tamer Çetin, yarbaylıktan albaylığa terfi etti.

Üniformasıyla çıktı

1.5 yıl önceki tahliye kararıyla üniformasıyla çıktığı cezaevi önünde FETÖ yapılanması iddiasına yönelik konuşan Tamer Çetin, “Devlet içinde yapılanmış hainler yüzünden, bunların bir kısmı TSK içinde, bir kısmı adliye içinde, bir kısmı polis içinde, Atatürkçü kimliğimiz yüzünden ben ve diğer silah arkadaşlarım hapse atıldık” demişti. Tamer Çetin’le birlikte gizli bilgi ve belge bulundurma davasında yargılanan 43 asker, geçen ocak ayında da aynı mahkemenin kararıyla, beraat etti.