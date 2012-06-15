Askeri casuslukta eskort kızlı, trafik kazalı tuzak

Askeri casusluk şebekesinin yöntemi soruşturma ortaya çıktı. Hedef alınan kişinin otomobiline çetenin görevlendirdiği eskort kız çarpıyor ve bu sayede tanışılıyordu. Sonrasında hedefteki asker ile kadın birlikte oluyor ve gizlice elde edilen görüntüler şantajda kullanılıyordu.



İzmir polisine 2009’da e-posta ile gelen ihbar sonrasında başlatılan soruşturma, muvazzaf askerlere kadar uzanan fuhuş, şantaj, tehdit operasyonuna dönüştü. Milliyet'in haberine göre,operasyonun ilk dalgasında, şebekenin fuhuş kanadı lideri Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencisi N.K. ile Marmaris’teki marinanın sahibi B.Ö. tutuklandı. Geçen ay yapılan ikinci dalgada da N.K.’ye bağlı, askerleri tuzağa düşürmekte kullanıldıkları ileri sürülen eskort kadınlar gözaltına alındı. Her iki operasyonda da tehdit ve şantajla gizli askeri bilgileri ele geçirdikleri iddiasıyla 13’ü muvazzaf asker toplam 45 kişi tutuklandı.

Gizli belgeler ele geçti

B.Ö.’nün Sakarya’daki çiftlik evi ile N.K.’nin bilgisayarında ele geçirilen üzerinde, gizli, çok gizli ve kişiye özel ibarelerinin bulunduğu askeri belgeler uzmanlarca incelemeye alındı. Bu belgelerde askeri radar noktalarının yerleri, savaş uçakların konumlarının ve silah depolarının nerelerde bulunduğunu gösteren belgeler olduğu saptandı. Soruşturmanın önceki günkü üçüncü dalgasında ise 47’si muvazzaf asker, 1’i emeli albay, 1’i de sivil memur olan toplam 49 zanlı, 16 ildeki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, İzmir’deki Merkez Komutanlığı’na götürüldü.

Şantaj yapıyorlardı

B.Ö. ve N.K.’nin tuzak kurulacak askeri biriminin sorumlularını belirledikleri belirtildi. Sonrasında ise N.K.’nin ya da kendisine bağlı eskort kızlardan birisinin bu kişinin otomobiline trafikte seyir halindeyken bilinçli olarak çarparak kaza yaptıkları, burada telefon alışverişiyle de tanışmaları sağlandıkları saptandı. Bunun sonrasında ise, askeri kişiler ile bu kadının birlikte olmasının sağlanıp gizlice görüntülendiği, kayıtların da şantaj amaçlı kullanıldıkları ileri sürüldü.



Zanlıların bu tür yöntemlerle yüzlerce askeri de tuzaklarına düşürdükleri belirtildi. N.K.’nin bu tür kurduğu bağlantılarda, Türkiye’nin birçok ilindeki askeri birliklere rahatca girdiği ve hareket ettiği de ortaya çıktı. B.Ö.’nin sık sık yurt dışıra çıktığı tespit edildi. Ele geçirilen gizli askeri belgeler incelemelerin ardından Genelkurmay Başkanlığı’na teslim edildi.



Ancak zanlılara yönelik soruşturmada, bu belgelerin herhangi bir ülkeye pazarlanıp pazarlanmadığının ise henüz belirlenemediği, bunun tespitine yönelik çalışmaların da devam ettiği açıklandı.



