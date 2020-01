'Askeri casusluk'ta eskort kadınların üst düzey bürokratları fişlediği iddiası

'Askeri casusluk' davasında eskort kadınların ilişkiye girdikleri üst düzey yöneticilerin cinsel zaaflarını rapor ettiği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından yürütülen 85'i tutuklu toplam 357 kişi hakkındaki kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek ve kişisel verilerin kayıt altına alınmasına yönelik casusluk davası”nda fişlemeler ortaya çıktı.

Klasörlerde örgüt üyelerinde ele geçirilen “Pandora” adlı dosyada fuhuş yapan kadınların bürokratlarla ilgili tuttukları raporların olduğu öne sürüldü. Çetenin tuttuğu belgelerde eskortların ilişkiye girdikleri ve sevişme anlarını görüntülediği iddia edilen aralarında SGK, İçişleri Bakanlığı, BDDK gibi kurumlarda bürokrat olan görevlilerden şantajla devletin gizli bilgilerini nasıl sızdırdığı, bu kişilerin cinsel zaafları yer aldı. Belgelerde eskortların takma adları ve görev yerleri de yer aldı.

Akşam gazetesinden Ufuk Türkyılmaz’ın ulaştığı fişleme dökümleri şöyle:

'İmam nikâhı diye tutturuyor'

Buse takma adlı H.E. / Ankara:

- A.K. SGK'da üst düzey bürokrat. Sarışın merakı, farklı cinsel istekleri var. Viagra ve cintopu kullanıyor.

- A.T. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ndeki gözümüz kulağımız. Sapık. Kızlarla beraber olunca imam nikâhı kıyalım diye tutturuyor.

- A.T.V. BDDK'da üst düzey bürokrat. Türkiye'deki bankaların yaptığı gizli raporlamalara ulaşma imkânına sahip. Hem bankaların hem de şirketlerin istenilen finansal bilgilerine bu kişi aracılığıyla ulaşılabilir.

- C.P. SGK'da müfettiş. Çocuk pornosu dahi istiyor. Genelde Rus tercih ediyor. Elimizde görüntüleri var. Ne istersek getiriyor.

- G.O. MİT'te. Adam Alevi. Karısı istihbaratçıymış. Karısının adı A. akrabaları PKK'lı. Teklif edilirse çalışır. Kayda uygun. Viagra kullanır.

'Son çare CD'yi adresine yollarız'

İnci takma adli E.P. / Ankara:

- S.B. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda bürokrat. Adam naz yapmaya başladı. Derya'nın tekrar ilgilenmesi lazım. Bu da olmazsa son çare çektiğimiz CD'nin bir kopyasını adresine postalarız.

Ağzı sıkı değil kızlara konuşur

Hasret takma adlI F.B. / Ankara:

- İçişleri Bakanlığı'ndan Ö.U. Hukuk Müşaviri. Potansiyeli var. Kendini beğenmiş. Kaba.

- R.E. kaymakam. Eskiden formu daha iyiydi. Bu kadar zaafı olan biri, bakanlık merkezine girse iyi olur. Nasıl olsa avucumuzda. Kasetlerini yayınlasam dizi olur.

- E.Y. bürokrat, memur, emekli asker, BTK'da çalışıyor. Genelkurmay ve MGK'daki arkadaşlarıyla irtibatını devam ettiriyor. Çalıştığı kurumun güvenliği eskiden ona bağlıydı. İyi bir gizli belge arşivi olduğu anlaşıldı.

- M.A. Bürokrat Müdür Yardımcısı. Oldukça azgın biri. Merkez Bankası personeline ait getiremeyeceği belge yok bu adamın. Avucumun içine aldım. Onunla çok işim olacak.

- B.Ö HAVELSAN'da hava ve Savunma Sistem Müh. diye bir yerde grup müdürü. İş için yurt dışına çıktığında çapkınlık yapmış. Ağzı sıkı değil. Kızlara konuşabilir. Gerekirse görüntüsünü alalım. HAVELSAN'dan bilgi çıkarmak için kullanılabilir.

Genç bir Rus her şeyi yaptırır

Belgin, Nevin, travesti Handan takma adlı H.Ö. / İstanbul:

- T.E. bürokrat, maliye hesap uzmanı. Ruslara takılmış. Genç Ruslardan bahsedip duruyor. Artık ziyaretleri usandırmış durumda. Psikolojik sorunları var. Genç bir Rus her şeyi yapar, zaten yaptırıyor.

Tam bir kadın düşkünü jön

Gülşen takma adlI C.A. / Ankara:

- A.B. bürokrat, personel. Ebru'nun avucunda. Tam bir kadın düşkünü jön. İstediğimiz adamların atanmasında ve personel bilgilerinin ele geçirilmesinde çok yardımcı oluyor. Çevresi çok geniş, nüfuzundan yaralanılabilir. Bir kadeh içince tüm kapılar açılıyor

Bürokratlar panikte

Casusluk soruşturması iddianamesinin ekleri içerisindeki bürokratlara ait belgeler başta Ankara'da olmak üzere İstanbul ve İzmir'de paniğe neden oldu.

Akşam gazetesinin ulaştığı bilgiye göre birçok bürokrat casusluk iddianamesinde şüpheli kadın eskortlar tarafından fişlenip ya da ilişki sırasında görüntüsünün çekilip çekilmediğinin peşine düştüğü öğrenildi.

İddianamenin ekleri arasındaki bürokrat fişlemeleri davanın önemli delilleri arasında gösteriliyor. Soruşturmayı sürdüren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisi ya da talimatla mağdur konumunda olan bazı bürokratların ifadesini alacağı belirtiliyor. Duruşmalar 16 Nisan'da başlayacak.