Askeri casuslukta 6'ıncı dalga

İzmir'de Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı "Askeri sırların ele geçirilmesi" soruşturmasında 12 ilde başlatılan 6'ncı dalga operasyonunda 50 şüpheli için yakalama kararı verildi.

Eskort kızlar kullanılarak muvazzaf askerlerlerden askeri bilgilerin ele geçirildiği yolundaki ihbar üzerine 2 yıl önce başlatılan soruşturmada bugüne kadar 5 ayrı operasyonda 44'ü muvazzaf 78 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerinde bu sabah 6'ncı dalga operasyon başlatıldı. Aralarında İzmir'in de bulunduğu 12 ilde 50 çoğu muvvazzaf asker 50 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 30 kadar şüphelinin gözaltına alındığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.