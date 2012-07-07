T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri casuslukta 6'ıncı dalga

Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerinde bu sabah 6'ncı dalga operasyon başlatıldı

07 Temmuz 2012 15:12

İzmir'de Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı "Askeri sırların ele geçirilmesi" soruşturmasında 12 ilde başlatılan 6'ncı dalga operasyonunda 50 şüpheli için yakalama kararı verildi.

Eskort kızlar kullanılarak muvazzaf askerlerlerden askeri bilgilerin ele geçirildiği yolundaki ihbar üzerine 2 yıl önce başlatılan soruşturmada bugüne kadar 5 ayrı operasyonda 44'ü muvazzaf 78 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerinde bu sabah 6'ncı dalga operasyon başlatıldı. Aralarında İzmir'in de bulunduğu 12 ilde 50 çoğu muvvazzaf asker 50 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 30 kadar şüphelinin gözaltına alındığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

askeri casuslukoperasyon50 tutuklama12 il

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24