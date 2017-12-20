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'Askeri casusluk' kumpası davasının duruşmasına devam edildi (2)

CUMA GÜNÜ DEVAM EDECEK İzmir'de, 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik açılan, 48'i tutuklu, 23'ü firari, toplam 102 sanığın yar

20 Aralık 2017 22:03

CUMA GÜNÜ DEVAM EDECEK
İzmir\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik açılan, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, bugün öğleden sonra savunma yapan tutuklu sanık eski kurmay albay Seyfettin Çakır, eşiyle tanışmasında örgütün bir etkisinin olmadığını iddia ederek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı cuma gününe erteledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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