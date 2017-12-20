'Askeri casusluk' kumpası davasının duruşmasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik açılan, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’nun da bulunduğu 43’ü tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın \'Silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile Emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, geçen 29 Kasım\'da başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak\'a kadar sürecek duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada savunmasını yapan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen eski binbaşı Habil Özcan Sorgu, gizli tanık \'Sarmaşık\'ın ifadesi doğrultusunda burada olduğunu söyledi. Örgütle bağlantısının bulunmadığını iddia eden Sorgu, şöyle dedi:

\"Gizli tanığı tanıyorum. 24 yıllık arkadaşım. Benim hayatım boyunca örgütle bağlantım olmadı. Gizli tanığın anlatımlarına göre kendisi bir dönem içlerindeymiş ama ben onun FETÖ ile bağlantısını olduğunu bile bilmiyordum. Çocukluğumdan beri asker olmak istediğim için subay oldum. Mesleğe harp filosunda başladım. Çok zorluk çektim, meslek beklediğim gibi çıkmadı. İstifa etmeyi düşündüm ama yapamadım. Meslek hayatım boyunca da örgütle bağlantım olmadı. ByLock kullanmadım, Bank Asya hesabım yok, sadece askeri lise öncesi örgütün dershanesi olarak belirtilen FEM Dershanesi\'ne gittim. O dönemde askeri liseye başvururken bunu belirttim. Tahliyemi talep ediyorum.\"

Duruşmada savunmasını yapan bir diğer tutuklu sanık Hasan Toğal da \'Sarmaşık\' kod adlı gizli tanığın hiçbir delile dayanmayan ifadeleri ile tutuklandığını öne sürdü ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.