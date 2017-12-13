'Askeri casusluk' kumpası davasının duruşmasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik açılan, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun\'nun da bulunduğu, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın \'Silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile Emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, geçen 29 Kasım\'da başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak\'a kadar sürecek duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, \'Terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Hakan Tırhış savunma yaptı. Uzman doktor olarak görev yaparken kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen sanık Tırhış, örgütle bağlantısı olmadığını ileri sürerek, \"ByLock kullanmadım, Bank Asya\'da hesabım yok, örgüt okullarında okumadım. Örgütle ilişkilendirmeyi kabul etmiyorum. Bir gizli tanığın ifadeleri ile buradayım. 10-15 yıldır aynı telefonu, mail adresini ve Facebook hesabını kullanıyorum. Buralarda ne olduğum bilinir. Sanal ortamda en ufak bir örgüt lehine paylaşımım olmamıştır\" dedi. Sanık Tırhış, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Fırat Üniversitesi\'nde Doç. Dr. olarak acil tıp uzmanıyken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Mustafa Yıldı da örgüte üye olmadığını, himmet vermediğini, ByLock kullanmadığını ileri sürüp tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, öğleden sonra devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.