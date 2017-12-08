T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Askeri casusluk' kumpası davasının 2'nci duruşmasına devam edildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına y

08 Aralık 2017 17:07

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik açılan, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın yargılandığı ve 12 Ocak\'a kadar sürecek davanın ikinci duruşmasına, sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, Emekli Albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın \'Silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile Emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.
SANIKLAR SAVUNMA YAPMAYI SÜRDÜRDÜ
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen çarşamba günü görülmeye başlanan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak\'a kadar sürecek duruşmasının bugünkü oturumuna, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt alınan duruşmada, \'Terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Erdal Kaya savunma yaptı. Emekli hava astsubay Kaya, ByLock kullanmadığını, Bank Asya\'da hesabı olmadığını, çocuklarını örgütün okuluna göndermediğini, ancak örgüt yöneticiliğinden yargılandığını söyledi. Kaya, \"Ben örgüt yöneticisi olsam, eşim kaç defa KPSS\'ye girdi, çalınan sorulardan ona da verirdim. 1994 yılında girdiğim subaylık sınavını kazanamadım. Ben bir FETÖ\'cü değil, mağdurum\" dedi. Diğer tutuklu sanık Orhan Güleç ise itirafçının aleyhinde verdiği beyan doğrultusunda yargılandığını ileri sürerek, örgütle bir bağlantısının olmadığını ve hakkında somut bir delilin bulunmadığını söyledi.
Mahkeme başkanı, Orhan Güleç\'in savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHAFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDY Türk Silahlı Kuvvetleri TSKOcakCumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYHamza Koçyiğit Roma BüyükelçiliğiAskeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ Genelkurmay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24