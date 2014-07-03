'Askeri Casusluk' davasında tüm sanıklara tahliye istemi

İzmir'de 5'i muvazzaf asker, 10'u tutuklu 357 sanığın yargılandığı "Gizli bilgi ve belge bulundurma" davasına 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşma savcısı Ali Ertan, mütalasında, yeni bir rapor alınmasına ve tüm sanıkların tahliyesini talep etti.

TMK 10. maddesiyle görevli İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2013 yılı nisan ayında görülmeye başlanan davada bugüne kadar 69 kişi tahliye edilirken 10 tutuklu sanık kalmıştı. TMK 10.Maddesi ile görevli 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından, dava 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bilgin Özkaynak, Coşkun Başbuğ, Narin Korkmaz, Safiye Köten, Hakan Oğuzhan ile tutuklu muvazzaf askerler Bülent Acar, Bülent Akbaş, Engin Çırakoğlu, Engin Karatekin ve Onur Süer ile avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı Orhan Kızıltaş, 16 Haziran'da başlayan ve 1216 sayfalık ek iddianamenin okunmasının ardından savunmaları aldığı duruşmada, TÜBİTAK'tan gelen 69 sayfadan ve 17 ek klasörden oluşan raporu da taraflara verdi. Sanıkların avukatları yanlı olduğunu önesürdükleri TÜBİTAK raporunu kabul etmeyip, yeni rapor alınmasını ve tüm tutuklu sanıkların tahliye edilmesini talep etti. Avukatlar hem ana iddianamede hem de ek iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi.

Üç haftadır süren davada talepleri değerlendiren duruşma savcısı Ali Ertan, bugün dört sayfadan oluşan mütalasını okudu.

Savcı Ertan, geçtiğimiz hafta mahkemeye ulaşan TÜBİTAK raporuna yapılan itirazları da değerlendirerek, sanıklardan ele geçirildiği iddia edilen verilerin 3 kişilik bilgisayar programları konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine verilerek yeni rapor alınmasını talep etti.

Davanın 10 tutuklu sanığın tümünün tahliyesini talep eden savcı Ertan, sanıklar Bilgin Özkaynak, Safiye Köten, Narin Korkmaz ve Hakan Oğuzhan hakkında yurtdına çıkış yasağı konulmasını istedi. Mahkeme heyeti, mütalaya karşı sanık avukatlarının savunmalarını aldıktan sonra talepleri değerlendirecek.