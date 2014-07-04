'Askeri casusluk' davasında tüm sanıklar tahliye oldu

İzmir'de 5'i muvazzaf asker, 10'u tutuklu 357 sanığın yargılandığı casusluk davasında tutuklu bulunan 10 sanık mahkeme tarafından tahliye edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Casusluk Davası'nda dün savcı tutuklu tüm sanıklar hakkında verdiği mütaalasında tüm sanıklar hakkında tahliye istemişti.

Bugün 5. Ağır ceza mahkeme heyeti ara karar verdi. Tutuklu sanıkların tahliye istemlerini değerlendirdi. Uzun tutukluluk sürelerine ve AİHM mahkemesi kararlarına dikkat çeken mahkeme heyeti, savcının mütaalasında belirttiği koşullara uyarak 10 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. 5’i sivil, 5’i asker olan tutukluların yakınları kararı salonda alkış tutarak ve gözyaşlarıyla karşıladı.

Tutuklu sanıklardan Bilgin Özkaynak’ın avukatı Murat Ergün adliye önünde yaptığı açıklamada, “ Bu tahliye kararı, bir süredir esen özgürlük rüzgarının parçası oldu. Mahkeme heyeti tarihi bir karara imza attı. Ara karardaki maddelerden birinde, ilk kez TÜBİTAK’ın bilimsel veri inceleme geleneğini bozup üniversitelerden bilim adamlarından oluşturulacak bir heyetin verileri incelemesi görüşünü belirtti. Bu bakımdan da tarihi bir karardır” dedi.