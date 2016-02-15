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İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nda savcı tüm sanıklar için beraat istedi

Mütalaada, dijital materyallerdeki delillerin örgüt delili olmadığı vurgulandı

15 Şubat 2016 15:16

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen Askeri Bilgi ve Belge Bulundurulması davasında savcı Ali Ertan 400 sayfalık mütaalasında aralarında muvazzaf askerlerin ve sivillerin de bulunduğu 357 sanığın beraatini istedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; geçen hafta görülen duruşmada, savcının mütaalası için birkaç gün istemesi üzerine duruşma bu sabaha ertelenmişti. Bu sabah 09.30'da başlayan duruşmada 400 sayfalık mütaalanın sanıklarla ilgili bölümü okundu.

Mütalaada; sanıklar arasında örgütsel bağ olduğuna dair delil olmadığı, dijital materyallerdeki delillerin de örgüt delili olmadığı vurgulandı.

Mütalaada, askeri personelden elde edilen bilgi ve belgelerin eğitim ve sınavlara hazırlanmak amacıyla bulundurulduğu, askeriyeden bilgi edinmek amaçlı olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.  

İsimlerinin dijital verilerde geçmesinin o dijital verinin ona ait olduğu anlamına gelmeyeceği ve örgüt üyeliğini kanıtlamayacağına, bazı askeri sanıkların bu dosyadan beraati istendi, ancak eylemi askeri suç kapsamına giriyorsa dosyasının ayrılarak askeri savcılığa gönderilmesi talep edildi.

Savcı ayrıca Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele için de beraat istedi.

Savcı Ertan, 5 Temmuz 2013'te yeni suç unsurları tespit edildiği iddiasıyla hazırlanan 'devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin belgeleri açıklamaktan' hazırlanan ikinci iddianamede ise Narin Korkmaz ve Safiye Köten gibi bazı sanıklara ceza verilmesine, bunun da tutuklu kaldıkları süreden düşülmesine, askeri sanıklardan bazılarının da görevsizlik kararı verilerek dosyalarının ayrılarak askeri mahkemeye gönderilmesini talep etti. 

Duruşmaya 14.00'e kadar ara verildi.

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