'Askeri casusluk' davasında dinleme için bürokratlar kullanılmış

Kamuoyunda “Askeri Casusluk” davası olarak bilinen ve devletin gizli belgelerini eskort kızlar aracılığıyla temin eden çeteyle ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Çetenin, eskort kızlar aracılığıyla ağlarına düşürdükleri bazı bürokratları, genel müdürlerin makam odaları ve makam araçlarına “dinleme cihazı” yerleştirmek için kullandıkları tespit edildi. Ayrıca, çete üyelerinin sipariş üzerine çalıştıkları ve siparişe göre bürokratların peşine düştükleri belirlendi. Çete üyelerinin, bilgi ve belge vermeye yanaşmayan bürokratlara ise, “eskort kızlarla çekilmiş fotoğraflardan” oluşan bir CD hediye ettikleri kaydedildi.

BDDK, Merkez Bankası, Hazine

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, eskort kızlar aracılığıyla elde ettikleri askerî bilgileri satan çete üyelerinin bilgisayarlarından çıkan bürokrat listesine ulaştı. Listede 378 bürokratın ismi yer alıyor. Bunların içinde, Ankara ve İstanbul’da görev yapan üst düzey kamu görevlileri de bulunuyor. Listede, vali ve kaymakamların yanı sıra, Başbakanlık, Maliye, BDDK, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı gibi kritik kamu kurumlarında çalışan bürokratlarla birçok MİT personelinin yer alması dikkat çekti.

10 eskort görev almış

Çete üyelerinin bilgisayarlarında “pandora” ismiyle kaydedilen bürokratlarla ilgili listede, hangi bürokratın hangi çete üyesi kızla irtibatta olduğuna ilişkin kayıtlara da yer verildi. Buna göre, çete üyesi olarak bürokratlarla irtibat kuran yaklaşık 10 kız bulunuyor. Bu kızların adına kayıtlı en az 3-4 telefon numarası var. Ve her kızın birden fazla kod ismi bulunuyor. Örneğin, daha çok Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla görüşen F.B., Ahu, Müge ve Hasret takma isimlerini kullanıyor. Ve her bürokrata kendisini farklı bir isimle tanıtıyor.

Bürokrat bürokratı dinlemiş

Listede, bürokratlardan alınan bilgi ve belgelerin yanı sıra bürokratların çete üyeleri için yaptıkları işler de anlatıldı. Buna göre, bilişim konularında uzman olan bazı bürokratların, genel müdürlerin makam odaları ile makam araçlarına dinleme cihazı yerleştirmekte kullanıldıkları belirlendi. Bilişim Teknolojileri Kurulu’nda görevli bazı uzmanların, teknik takipler konusunda çete üyelerine yardımcı olduğu listede yer aldı.

Ali Babacan'ın bilgileri de var

Çete üyelerinin sipariş üzerine bilgi ve belge temin ettikleri de belirlendi. Örneğin, rakip firmaların ihalelerde verdiği teklifleri merak eden firmalar çete üyelerine sipariş veriyor. Söz konusu bilgi ise eskort kızlar aracılığı ile bürokratlardan temin ediliyor. Dış ticaretle ilgili çok sayıda dosyanın ve bankalarla ilgili hazırlanan raporların bu yöntemlerle çete üyelerine sızdırıldığı belirtildi. Yine Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın pasaport bilgileri, yurt dışı seyahatleri gibi kritik bilgilerin de, Hazine bürokratları tarafından istenmesi § Listede, bürokratların özel hayatları, cinsel yaşamları ve aile hayatları ile ilgili ayrıntılı bilgiler de yer alıyor. Eskort kızlar tarafından hazırlandığı tespit edilen bilgi notları, bürokratlar hakkında fişleme bilgilerini içeriyor. Belgelerde, çete üyelerinin nasıl çalıştığı da anlatılıyor. Buna göre, yerli ve yabancı müşteriler çete üyelerine, bilgi ve belge siparişi veriyor. Bu siparişler de listedeki bürokratlar tarafından karşılanıyor.

'Kasedi izledi, süt dökmüş kedi gibi oldu'

Bürokratlarla ilgili bazı fişlemeler şöyle:

İçişleri Bakanlığı M.S.: “Bağlantıları ve işbirliği iyi. Bana da bağımlı oldu. Ben de o ne isterse yapıyorum. Bakanlık merkezinde kendisini bir numara sanıyor. Sapık olduğunu düşünüyorum.”

Merkez Bankası M.A.: “Oldukça istekli birisi. Merkez Bankası personeline ait getiremeyeceği belge yok. Avucumun içine aldım. Çok işimize yarayacak.”

İçişleri Bakanlığı Vali Yardımcısı S.O.: “Artık bu adamı rutine alabiliriz. Ya da kasedini tamamlayıp yollayalım.”

Sayıştay Denetçisi M.K.: “Nişanlandı ama bizi bırakamaz. Videoyu görünce süt dökmüş kedi gibi oldu. Ceza olarak her ay iki bürokrat getirmesini söyledim.”

MİT Ö.E.: “İstihbaratçı. Bilgisayar bilgisi iyi. Kendisini Bond sanıyor.”

Hazine Müsteşarlığı M.C.C.: “Hem işkolik hem de ilişkikolik. Fotoğraf albümünü gördükten sonra gizli belgeleri getirmeye başladı.”

Merkez Bankası E.M.G: “Her gelişinde Merkez Bankası’ndan dert yanar. Merkez Bankası’ndan herşeyi verecek.”

Hazine E.Y.: “Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin elindeki tüm iç borçlanma senetlerinin dökümünü getirdi.”

Maliye Ö.F.F.: Sarışınlara çok düşkün. İnce ince yetiştirmek lazım.

Havelsan M.E.. “Aşırı derecede kadınlara düşkün. Hava personeli ile ilgili bilgiler yerine ulaştırıldı. Uçuş bilgileri de getirebileceğini söylüyor. Müşterilere bir soralım.”