Askeri casusluk davasında 'bekaret' delili!

İstanbul'daki askeri casusluk davasında hak ihlali olduğuna karar veren Anayasa Mahkemesi, 3 ay sonra açıkladığı gerekçeli kararında, ilginç bir delile dikkat çekti. Kararda, davada eskortlukla suçlanan diş doktoru T. P.'nin mahkemeye sunduğu bekaret raporuna atıfta bulunuldu. Kararda "Albay İbrahim Sezer'in evinde bulanan dijitallerde ismi geçen diş doktoru T.P. ve askeri kız öğrenciler mağdur edilmiştir" denildi.

Vatan'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ocak 2015 tarihindeki hak ihlali kararı sonrası Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 56 sanıklı askeri casusluk davası kapsamında mahkum olan tutuklu 5 sanığın tahliyesi ve 38 sanık hakkındaki yakalama emrinin kaldırılması ile “yeniden yargılama”ya karar verdi. Hak ihlali kararından 3 ay sonra da AYM gerekçesini açıkladı. Dijitallerde ismi geçtiği için eskortluk yoluyla bilgi sızdırdığı iddia edilen ancak bakire çıkan diş doktoru T.P.’ye atıfta bulunarak “şüpheli bulunan dijital materyaller bilirkişilere inceletilmemiştir” dedi. Albay İbrahim Sezer’in para karşılığı erkeklere pazarladığı iddia edilen davanın müştekisi diş doktoru T. P. mahkemeye iddianın doğru olmadığını göstermek için bekaret raporu sunmuştu.

İlk duruşma 12 Haziran'da

Kararın gerekçesinde dijital delillerin inceletilmediğini ve bir kopyalarının sanık avukatlarına verilmediğini belirten AYM, özetle şu tespitlerde bulundu: “Dijital delillerdeki bilgi ve belgelere dayanılarak başvurucuların mahkûmiyetine karar verilmiştir. Başvurucuların dijital verilerin gerçeği yansıtmadığı yönündeki iddialarının araştırılması amacıyla bu deliller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması veya bunlara ilişkin imajların verilmesi taleplerinin, dijital belgelerin içeriklerinin devlet sırrı kapsamında kaldığından ve dijital delillerin usulüne uygun aramalar sonucu ele geçirildiğinden bahisle reddedilmesi yargılamanın bütünü yönünden adil yargılanma hakkını ihlal eder niteliktedir. Albay İbrahim Sezer’in evinde bulanan dijitallerde ismi geçen diş doktoru T.P. ve askeri kız öğrenciler mağdur edilmiştir.”

Bu arada mahkeme de ilk duruşma için 12 Haziran 2015 tarihi verdi.

Sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz, gerekçeyi değerlendirdi:

“Bu davanın en önemli özelliği sanıkların ve müştekilerin saygınlıklarını ve itibarlarını hedef alan “fuhuşa aracılık etmek” gibi iddiaların yöneltilmesiydi. Böylece askerlerin toplum nazarında küçük düşmeleri amaçlandı.İzmir Askeri Casusluk davası da aynı amaçla açıldı. Bu sebepten AYM’nin Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiği kararı, İzmir’de görülen dava için de emsal niteliktedir. Bu dava daAnayasa Mahkemesi’ne taşındığında aynı karar çıkacak.”

Mahkeme heyetine soruştuma

Dijital delilleri bilirkişiye inceletmeden karar veren özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Metin Özçelik, üye hakimler Birol Bilen, Mustafa Uğurlu, Mehmet Ekinci hakkında HSYK soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında müfettişlerin incelemeleri sürüyor.