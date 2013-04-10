Askeri casusluk davasında 500 bürokrata soruşturma açıldı

İzmir’deki “Fuhuş, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” davasının iddianamesinde adı geçen 500’e yakın bürokrat hakkında İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ekonomi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları soruşturma başlattı. Bilgi sızdırdıkları iddia edilen 2’si BDDK, 2’si SGK ve biri TAPDK’den 5 üst düzey yönetici görevden alındı.

İzmir ilk duruşması 16 Nisan’da 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan “fuhuş, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” suçlamasına ilişkin dava bürokrasiye de sıçradı.

357 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde adı geçen 500’e yakın bürokrat için her bakanlık kendi bünyesinde soruşturma başlattı.

Çalıştıkları bakanlıklarla ilgili “belge ve bilgi” sızdırdıkları ileri sürülen 4’ü daire başkanı olmak üzere 5 üst düzey yönetici görevden alındı.

‘Eskort’ uyarısı

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet’teki haberine göre, dava dosyasına giren yazışmalara göre Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin, soruşturma kapsamında tutuklanan ve “bulaşıcı zührevi hastalık” teşhisi konulan eskort kızlarla irtibatlı olduğu ileri sürüldü. Davanın savcısı, söz konusu kurumlara yazı yazarak, “Personeliniz bulaşıcı zührevi hastalık taşıyan eskortlarla irtibatlı, gereğini yapın” dediği ortaya çıkmıştı. Gönderilen yazıda, eskort kızların isimleri ve haklarında verilen muayene raporları da ayrıntılı olarak yer alırken, eskort kızlarla bağlantılı olduğu ileri sürülen personelin isimleri de kurumlara gönderildi. Bunun üzerine İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ekonomi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları başta olmak üzere kurumlar adı geçen personeliyle ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri’nden müfettiş

Bu kapsamda açılan soruşturmalar için İçişleri Bakanlığı iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdi. Müfettişler, İzmir ve Ankara’da iki aylık çalışma yürüterek ön rapor hazırladı. İncelemenin sonuna yaklaşan müfettişler, sürpriz bir kararla görevden alınarak yerlerine Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi. Gerekçe olarak da “İnceleme yapılacak kişiler arasında üst derecede bürokratlar var. Bu gerekçeler nedeniyle soruşturmayı bir Mülkiye Başmüfettişi yürütecek” denildi.

Açığa alınma başladı

Bakanlıkların personelleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmalar devam ederken, görevden alma ve açığa alınmalar da başladı. İddianamede adı geçen çeşitli kurumlarda çalışan 4’ü daire başkanı 5 üst düzey yönetici görevden alındı. Görevden alınan daire başkanlarından 2’sinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2’sinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birinin de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (TAPDK) görev yaptıkları bildirildi. Bazı kurumlarda ise bürokratların açığa alındığı da öğrenildi.