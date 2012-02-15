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'Askeri casusluk' davasında 5 tahliye

Askeri casusluk davasına bakan mahkeme, 11 tutuklu sanıktan 5'i hakkında tahliye kararı aldı.

15 Şubat 2012 23:19

 

T24 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin, emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 56 sanığın yargılandığı davada, 5 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi. 
 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada ara kararını açıkladı. 
 
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Albay Binbaşı Necmi Yıldırım, eski TÜBİTAK görevlisi Yücel Çipli, Üsteğmen Burak Çetin, Yüzbaşı Esin Tolga Uçar ve Üsteğmen Alper Eylem Ersoy'un, üzerlerine atılı bulunan suçlardan bir kısmının vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreleri göz önüne alarak tahliye edilmesine hükmetti.
 
 

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ASKERİ CASUSLUK DAVASI

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