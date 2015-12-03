'Askeri Casusluk' davasında 14 ilde eş zamanlı operasyon; 16 gözaltı

İzmir merkezli 14 ilde 'Askeri Casusluk' davası kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı, "Askeri Casusluk" davası olarak bilinen "Askeri Gizli Bilgi ve Belge Bulundurma" davasının soruşturma sürecinde, TSK personeli hakkında taraflı ve kasıtlı usulsüzlükler yapıldığı, şüphelilerin kamuoyunda itibarsızlaştırılarak devlet bürokrasisinden ve TSK'dan tasfiyesinin amaçlandığı yönündeki iddialar üzerine, geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı aldı.

Bu kapsamda İzmir merkezli 14 ilde sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Firarda olan 9 kişiden bazılarının yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.