T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri birlikten 800 bin litrelik akaryakıt hırsızlığına 3 tutuklama

Dört ayda satılan akaryakıttan dolayı Milli Savunma Bakanlığı 2,4 milyon liralık zarara uğradı

09 Mayıs 2016 22:43

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki 34. Tugay Komutanlığı birliklerine nakletmek üzere teslim aldıkları akaryakıtın 800 bin litresini dört ay içerisinde sattığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Hürriyet’in haberine göre, 2015 yılında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ANT Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde bulunan askeri birliklerin ihtiyacı olan motorin, benzin ve kalorifer yakıtı nakliye işinin Hakkâri ve Şırnak illeri nakliyesini dört firma aldı. Bir tanker sürücüsü, Şemdinli 34. Tugay Komutanlığı birliklerine nakletmek üzere teslim aldıkları akaryakıtın önemli bölümünü sattıktan sonra yapılan bir ihbar sonucu Hakkâri Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı noktasında 3 Mayıs 2016 günü yakalandı.
 

2,4 milyon liralık zarar
 

Yüksekova İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/1297 E. Sayılı dosyasında yürütülen soruşturma sonucunda, ortak girişim şirketlerin bir suç şebekesi çatısı altında, el konulan tankerlerde dört ay içinde 800 bin litre akaryakıt çaldıkları belirtildi. Yapılan ihbar sonucu başarılı operasyona imza atan Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, kurumlarına 2016 yılı Ocak ile Nisan ayı itibari ile bu şirket yönetici ve çalışanlarının bir suç şebekesi çatısı altında Hakkari ve Şırnak'ta bulunan askeri birliklere teslim edilmek üzere kendilerine nakliye için teslim edilen akaryakıtın 800 bin litresini hileli tartı tutanakları düzenlemek, akaryakıt sayacına hava basmak ve mühürleri aparat vasıtasıyla açıp tekrar takmak ve ters menteşe sistemi ile çaldıklarını, bu yöntemle Milli Savunma Bakanlığını 2,4 milyon TL zarara uğrattıklarını tespit etti.

Akaryakıt hırsızlığı yapan 3 tanker sürücüsü, Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Hakkâri Kapalı Cezaevi gönderildi. Şahıslar ise, mahkemede verdikleri ifadelerinde üzerlerine atılı suçların doğru olmadığını ve beratlarını istedikleri öğrenildi.

 

ETİKETLER

askeraraçakaryakıtzararne kadar24 milyon lira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24