Askeri birlikten 800 bin litrelik akaryakıt hırsızlığına 3 tutuklama

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki 34. Tugay Komutanlığı birliklerine nakletmek üzere teslim aldıkları akaryakıtın 800 bin litresini dört ay içerisinde sattığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Hürriyet’in haberine göre, 2015 yılında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ANT Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde bulunan askeri birliklerin ihtiyacı olan motorin, benzin ve kalorifer yakıtı nakliye işinin Hakkâri ve Şırnak illeri nakliyesini dört firma aldı. Bir tanker sürücüsü, Şemdinli 34. Tugay Komutanlığı birliklerine nakletmek üzere teslim aldıkları akaryakıtın önemli bölümünü sattıktan sonra yapılan bir ihbar sonucu Hakkâri Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı noktasında 3 Mayıs 2016 günü yakalandı.



2,4 milyon liralık zarar



Yüksekova İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/1297 E. Sayılı dosyasında yürütülen soruşturma sonucunda, ortak girişim şirketlerin bir suç şebekesi çatısı altında, el konulan tankerlerde dört ay içinde 800 bin litre akaryakıt çaldıkları belirtildi. Yapılan ihbar sonucu başarılı operasyona imza atan Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, kurumlarına 2016 yılı Ocak ile Nisan ayı itibari ile bu şirket yönetici ve çalışanlarının bir suç şebekesi çatısı altında Hakkari ve Şırnak'ta bulunan askeri birliklere teslim edilmek üzere kendilerine nakliye için teslim edilen akaryakıtın 800 bin litresini hileli tartı tutanakları düzenlemek, akaryakıt sayacına hava basmak ve mühürleri aparat vasıtasıyla açıp tekrar takmak ve ters menteşe sistemi ile çaldıklarını, bu yöntemle Milli Savunma Bakanlığını 2,4 milyon TL zarara uğrattıklarını tespit etti.

Akaryakıt hırsızlığı yapan 3 tanker sürücüsü, Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Hakkâri Kapalı Cezaevi gönderildi. Şahıslar ise, mahkemede verdikleri ifadelerinde üzerlerine atılı suçların doğru olmadığını ve beratlarını istedikleri öğrenildi.