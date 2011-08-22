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Askeri birlikler mayın arama faaliyetlerini artırdı ŞIRNAK/CİZRE (A.A)

22 Ağustos 2011 14:33

-Askeri birlikler mayın arama faaliyetlerini artırdı ŞIRNAK/CİZRE (A.A) - 22.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 8 askerin şehit olmasının ardından askeri birlikler, Şırnak ve Cizre'de mayın arama tarama faaliyetlerini artırdı.  Cudi ve Gabar dağlarındaki derin vadilerde konuşlandırılan özel eğitimli birlikler terör örgütü üyelerine karşı operasyonlarını sürdürürken havadan kobra ve süper kobra helikopterleri de destek sağlıyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 binbaşı ile 7 askerin şehit olmasının ardından bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.  Havadan da desteğin sağlandığı operasyonlar devam ederken Şırnak ve Cizre'de mayın arama tarama faaliyetleri de artırıldı. Askerler Şırnak, Cizre, Beytüşşebap, Güçlükonak ile Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı bölgelerinde dedektörle yollarda ve yola yakın bölgelerde mayın araması yapıyor. Bölgede sabah erken saatlerde mayın arama tarama faaliyetlerine başlayan askeri ekiplere yol boyunca güvenliği sağlamak amacıyla askeri zırhlı araçlar, sinyal karıştırıcı jammer araçlar ve eğitilmiş köpekler eşlik ediyor. Şırnak, Cizre ve Silopi'nin Irak sınırında ise üst düzeye çıkarılan güvenlik önlemleri devam ediyor. Terör örgütü PKK üyelerinin kaçabileceği noktalarda askerler ve köy korucuları sürekli nöbet tutup devriye görevi yapıyor. Cudi ve Gabar dağlarında askeri helikopterler keşif uçuşları gerçekleştiriyor. Teröristlerin kaçış güzergahlarında ve derin vadilerde konuşlandırılan özel eğitimli birlikler de terör örgütü üyelerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Özel birliklere havadan kobra ve süper kobra helikopterleri de destek sağlıyor.

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