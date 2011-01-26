Askeri bilirkişi: Gölcük belgeleri manipülatif

T24 - Askeri Savcılık talimatıyla, bir Tuğgeneral başkanlığında kurulan askeri bilirkişi heyeti, Gölcük’te ele geçirilen belgelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Balyoz planlarıyla ilintili olduğu izlenimi veren toplam 144 dosya muhtemelen başka bir bilgisayardan kaydedildiği değerlendirilmiş ve manipülatif olarak nitelendirilmiştir”



Askeri ve casusluk soruşturması kapsamında bir ihbarı değerlendiren Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, 6 Aralık 2010 tarnihinde Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda arama yaptırmış ve gizli bölmelere saklanmış yaklaşık 10 çuval CD ve belge ele geçirilmişti. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Belgelere ilişkin soruşturma başlatan Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı ise, bir bilirkişi heyeti atayarak söz konusu belgelerde “suç unsuru olup olmadığı, bu belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte, hangi bilgisayarda, ne maksatla oluşturulduğuna dair, teknik incelemenin yapılmasını talep etti. Tuğamiral Sinan Azmi Tosun’un başkanlığında bir binbaşı veüç yüzbaşıdan oluşan heyet Donanma komutanlığında İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Personelle görüşen ve binada fiziki tespit yapan heyet soruşturma kapsamında tutuklanan Binbaşı Kemalettin Yakar ile Başçavuş erdinç Yıldız’ın da ifadelerini aldı. 160 gigabyte büyüklüğündeki hard disk, heyet tarafından şekil, içerik ve adli bilişim yazılımlarıyla teknik olarak detaylı incelendi. Sonuçta hazırlanan 30 sayfalık raporda şu ifadelere yer verildi:





'Belgeleri ilk kez gördük'



“5 numaralı hard diski İsth. Bçvş. Erdinç Yıldız ile birlikte kullanan İsth. Bnb. Kemalettin Yakar da, bahse konu diskte yer alan bazı dosyaları ilk defa gördüğünü ve diske nasıl kaydedildiği hakkında bir fikri olmadığını beyan etmiştir. Başçavuş Yıldız, 3 ve 5 numaralı hard disklerin kullanımına 28 Temmuz 2009 tarihinden itibaren son verildiğini, söz konusu disklerin aramanın yapıldığı 6 Aralık 2010 tarihine kadar, imha edilecek diğer malzemelerle birlikte kullanım dışı olarak çeşitli zamanlarda İKK kısım amirliğindeki dolaplarda, kimi zaman da uygun yer yetersizliği nedeniyle İstihbarat Kısım Amirliği odasında döşeme altında bulundurulduğunu belirtmiştir.”





'Belgeler manipülatif'



“5 numaralı hard disk imajında yer alan dosyaların içinde Balyoz soruşturması iddianamesi ve ek klasörlerinde yer alan “Suga” ve “Oraj” harekat planlarıyla ilintili olduğu izlenimi veren toplam 144 adet dosya tespit edilmiştir. 5 numaralı hard diskte normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla kaydedilmiş ve kullanıcı ifadelerinde kendilerine ait olmadığı beyan edilen, görev fonksiyonlarıyla bağlantısı olmayan toplam 943 dosya ve 114 klasör tespit edilmiştir. Son kullanma tarihi olarak beyan edilen 28 Temmuz 2009 sonrasında muhtemelen sistem tarih ve saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş olduğu değerlendirilen bu dosya ve klasörler ’manipülatif’ olarak nitelendirilmiştir.”





'Kim oluşturdu?'



Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde bilgi güvenliği açısından mevcut emir ve talimatlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle istismara açık bir ortam oluştuğunu tespit eden Askeri Bilirkişiler, Hard Disk imajları üzerinden yapılan teknik incelemenin doğası gereği Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından talep edilen “belgelerin kim tarafından ve hangi tarihte, hangi bilgisayarda” sorularına cevap verecek yeterli veriye ulaşılamamıştır’ dedi.





DİP NOT:



manipülasyon:



1. Yönlendirme.

2. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme. (TDK Büyük Sözlük)