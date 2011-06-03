-ASKERİ BİLGİ ÇALAN ERE HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 03.06.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesinde yazıcı olarak görev yaptığı birliğinden terhis olduktan 6 gün sonra İstanbul'da, içerisinde gizli bilgilerin bulunduğu 5 adet flaş bellekle yakalanan piyade er L.Y, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık L.Y. katılmadı. Cumhuriyet Savcısı, hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Mütalaada, İstanbul'da yakalanan L.Y. ile ilgili soruşturma dosyasının ''yetkisizlik kararı'' ile askeri birliğinin bağlı olduğu Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığına, oradan da ''görevsizlik kararı'' ile Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. Sanık L.Y'nin, Bingöl'ün Genç ilçesindeki askeri birliğinden terhis edildikten 6 gün sonra İstanbul'un Gültepe Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında parkta beklerken durumundan şüphelenen polis ekibi tarafından üzerinin arandığı ve 5 adet flaş belleğin ele geçirildiği belirtilen mütalaada, flaş belleklerde, insansız hava aracının rota ve uçuş sürelerine ilişkin çizelge, keskin nişancıların yerleri, gözetleme ve ateş sahalarını gösteren fotoğraflar ve operasyon timlerinin durumlarının yanı sıra çok sayıda gizli belge ile operasyonda ölü olarak ele geçirilen terör örgütü üyelerine ait fotoğraflar bulunduğu kaydedildi. Mütalaada, L.Y'nin yanında bulunan çantada ise ''1 No'lu Harekat Planı'' başlıklı, Genelkurmay Başkanlığına ait, üzerinde ''çok gizli'' yazılı belge ile 1 adet üsteğmen rütbeli üniforma, askeri bot, 60 adet plastik kelepçe ile bazı askeri malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi. Mahkeme, verdiği kısa bir aranın ardından sanık L.Y'i TCK'nın 327/1. maddesinde yer alan ''devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme'' suçu kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi.