T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri bandoyu küçük şef yönetti

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle askeri bandonun düzenlediği konserin bir bölümünde, izleyiciler arasında bulunan Arel Tozkoparan (6), şeflik yaptı

31 Ağustos 2018 15:06

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle askeri bandonun düzenlediği konserin bir bölümünde, izleyiciler arasında bulunan Arel Tozkoparan (6), şeflik yaptı.
Zafer Bayramı nedeniyle 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı Bando Komutanlığı Bandosu, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde konser verdi. Askeri bandonun konserini vatandaşlar ilgiyle izledi. Ailesi ile birlikte konseri takip eden Arel Tozkoparan, bando şefinin hareketlerini taklit etmeye başladı. Bunu fark eden bando şefi, Arel\'i yanına çağırarak, elindeki batonu verip bandoyu yönetmesini istedi. Arel, baton ile bir süre koroya şeflik yaptı. İzleyiciler, küçük şefin bandoyu yönettiği anları ilgiyle ve alkışlarla takip etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVAS DHA SİVASAğustos Zafer BayramıArel TozkoparanZafer BayramıPiyade Eğitim Tugayı Bando Komutanlığı Bandosu Atatürk KongreEtnografya MüzesiAskeriAilesiBunuArelFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24