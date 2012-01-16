-Askeri Ataşe darbelere karşı İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - ''Balyoz Planı'' davasında yurt dışında görevli olması nedeniyle izinli olarak katılan tutuksuz sanıklardan Atina Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Kurmay Albay Enver Aksoy, ''Askeri darbelere karşıyım. Askeri darbelerin zaman içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verdiğinin bilincindeyim'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, yurt dışında görevli olmaları nedeniyle izinli olarak katılan 6 tutuksuz sanığın kimlik tespiti yapıldı. Tuğgeneral Suat Dönmez Belçika NATO Karargahında görevli olduğunu, Deniz Kurmay Albay Mehmet Cem Kızıl Brüksel NATO Karargahında Standardizasyon Ajansında Deniz Şube Müdürlüğü görevinde bulunduğunu söyledi. Deniz Kurmay Albay Enver Aksoy da Atina Silahlı Kuvvetler Ataşesi, Deniz Kurmay Albay Levent Ergün KKTC'de 49. Piyade Alay Komutanı, Deniz Kurmay Albay Mehmet Cenk Dalkanat ise Almanya'da görevli olduğunu ifade ederken, Yarbay Yavuz Kılıç da Roma'da eğitim amaçlı bulunduğunu anlattı. Duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, yurt dışından gelmeleri nedeniyle görevleri aksamaması için savunma önceliğinin bu 6 sanığa verildiğini kaydetti. Bunun ardından savunmasını yapan Albay Enver Aksoy, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, adının dosyada bulunan belgelere ne şekilde ve kimler tarafından konulduğunu bilmediğini söyledi. Aksoy, 2002 Temmuz ayında Deniz Harp Okulundan mezun olduğunu, 2005'e kadar NATO ile ilgili konularda çalıştığını, 2 ayda bir yurt dışına gittiğini anlattı. Adının bazı belgelerde proje subayı olarak geçtiğini ifade eden Aksoy, proje subaylığı yapmadığını dile getirdi. Bu davada neden yargılandığını anlamadığını belirten Aksoy, ''Askeri darbelerin zaman içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verdiğinin bilincindeyim'' dedi. Üye hakim Murat Üründü'nün soruları üzerine Aksoy, öncelikli ve özellikli görevlendirme listesinde adının geçmesi konusunda bir bilgisinin olmadığını söyledi. -''Deniz Kuvvetlerindeki herkesi tanırım''- ''Egeaydak'' isimli belgede ''Burak alt çalışma grubunda'' adının yer almasına ilişkin de Aksoy, bu belgelerden iddianameyle haberi olduğunu belirterek, ''Suçun işlendiği iddia edilen dönemde bu belgelerde yer alan kişilerle aynı yerde çalışmıyordum. Mesleki ilişkim yoktur. Deniz Kuvvetlerinde herkesi tanıyorum. Deniz Kuvvetleri küçük bir camia olduğu için bu salonda oturan herkesi tanıyorum diyebilirim'' diye konuştu. Hakim Murat Üründü, dosyada bulunan 5 No'lu harddisk içindeki ''AKPİZLEME. doc'' ve bu yazının eki olan ''ÇALIŞMALAR.doc'' isimli belgeler incelendiğinde Aksoy'un da aralarında bulunduğu bir kısım subay rütbesinde Deniz Kuvvetleri personelinin AK Parti hükümeti aleyhine bir takım çalışmalar yapmak üzere görevlendirildiği iddialarını hatırlattı. Aksoy da, bunu ilk defa bu davayla gördüğünü belirterek, şaşırdığını söyledi. Üründü, ''Kafes Eylem Planı'' isimli gizli bir plan ve Deniz Kuvvetleri içerisinde illegal bir yapılanmadan söz edilen ''Ergenekon'' soruşturmaları kapsamında 24 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen ihbar mailinde Aksoy'un adının karşısında ''Bize yakın personelden bir grup oluşturması'' şeklinde yazılı notu sordu. Aksoy da, bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu da, Aksoy'un ''Deniz Kuvvetlerinde herkesi tanıyorum'' şeklindeki sözlerine ilişkin, ''Aksoy'u ilk defa mahkemede gördüm. 'Burak Alt Çalışma Grubu'nda benim de adım geçiyor. Aksoy ile şahsi bir irtibatım yok'' dedi. Tutuklu sanık Koramiral Kadir Sağdıç da, Aksoy'u tanımadığını kaydetti. Bunun üzerine Aksoy, Deniz Kuvvetlerindeki subayları ismen bildiğini, bire bir tanışıklığı olmadığını dile getirdi. -''Yurt dışındaydım, suçları işlemem mümkün değil''- Tutuksuz sanık Kurmay Albay Levent Ergün ise, savunmasında Ağustos 2000'de Kara Harp Akademisinde öğretim elemanı olarak görev yaptığını, Haziran 2001'de ABD Kaliforniya'ya yüksek lisans eğitimine gittiğini, Nisan 2003'te Türkiye'ye geldiğini söyledi. Dava konusu seminerin düzenlendiği 5-7 Mart 2003 tarihinde yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye hiç gelmediğini ifade eden Ergün, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Ergün, ''Yurt dışında olmam nedeniyle atılı suçları işlemem mümkün değildir. Balyoz planını basından duydum. 2007'den beri de yurt dışında görevdeyim. Belgelerin kim tarafından ne şekilde hazırlandığı konusunda bilgim yok'' dedi. Tutuksuz sanık Kurmay Albay Mehmet Cem Kızıl da, hiçbir liste hazırlamadığını, yasalara aykırı hiç bir olayın içinde olmadığını belirterek, askeri emir komuta hiyerarşisi içinde yasalara uygun görev yaptığını anlattı. Duruşmaya öğlen arası verildi.