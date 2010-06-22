Askeri araçta patlama: 5 ölü 14 yaralı

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İstanbul Halkalı’da asker taşıyan bir sivil otobüsün geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 17 yaşında asker kızı ve 4 asker şehit oldu, 12 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK ile yakın bağları olduğu bilinen Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) grubu üstlendi.

Saat 07.00 sıralarında, Halkalı'daki askeri Lojmanlardan aldığı personeli görev yerlerine taşıyan sivil plakalı bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen ve uzaktan kumandayla patlatılan bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yarımburgaz Mahallesi, Yarımburgaz Mezarlığı karşısındaki İstanbul Caddesi çıkışında, TEM yoluna 300 metre mesafede yan yol üzerinde meydana gelen patlama sonucu otübüsün özellikle arka ve orta bölümü ile bagaj bölümünde hasar meydana geldi. Ölü ve yaralıların da otobüsün bu bölümünde oturanlardan oluştuğu bildirildi. Patlamada Jandarma Kıdemli Üstçavuş Bekir Çelik, uzman çavuşlar Çağlar Bölükbaşı ve Uğur Ekiz ile bir personelin okula giden 17 yaşındaki kızı Buse Sarıyağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralı astsubaylardan biri de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İlk belirlemelere göre de Başçavuş Duran Bayram ile Uzman Çavuş Mehmet Boşnak yaralılar arasında bulunuyor.

Patlama sırasında otobüsün arkasından giden bir otomobil ile bir midibüste ise hafif maddi hasar ve meydana geldi. Olay yerinde bazı kişiler, kimlik sorgusu yapılmak üzere gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN ÇARPICI İDDİA

Halkalı'da askeri personel taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlatılan bombayla 4'ü asker biri asker kızı 5 kişinin öldüğü olayın görgü tanıklarından biri çok çarpıcı iddialarda bulundu.

NTV'ye konuşan görgü tanığı, sabah saatlerinde bir ses duyduğunu ve ardından da dumanlar gördüğünü açıkladı. Olay yerine gittiğinde yaralılarla karşılaştığını belirten görgü tanığı, yaralıların yoldaki otomobillerle hastanelere götürüldüğünü söyledi. Olay yerinde tam bir can pazarı yaşandığını anlatan vatandaş, olayın ardından bir kişinin kaçtığını gördüğünü iddia etti.

Görgü tanığı, şahsın kaçtığını gören bir askerin de havaya 4 kere ateş ettiğini anlattı.

SERVİS ARACININ SÜRÜCÜSÜ: 'KOMUTANLARDAN BİRİ ATEŞ AÇTI'

"Araçta birden patlama oldu. Lastik patladı zannettim. Ancak otobüsün içi toz toprak oldu, göz gözü görmüyordu" Askeri personeli taşıyan otobüsün sürücü Neşet Yeni, patlama anını anlattı. Yeni o anları şöyle anlattı: "Saat 07.10 sıralarında 3 otobüs hareket ettik. Çeyrek geçe buradaydık. Araçta birden patlama oldu. Lastik patladı zannettim. Ancak otobüsün içi toz toprak oldu, göz gözü görmüyordu. Yaralıları hemen çıkardık ve araçlarla hastaneye gönderdik. Kaçan kimseyi görmedim. Araçtaki komutanlardan biri havaya ateş açtı"

ORGENERAL BAŞBUĞ HASTANE VE OLAY YERİNE GİTTİ

Genelkurmay Başkanı, Orgeneral İlker Başbuğ, Halkalı'daki İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti. Burada yarım saat kalan Orgeneral İlker Başbuğ, yararıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. İlker Başbuğ, buradan ayrıldıktan sonra patlamanın meydana geldiği yere gitti. Patlamanın olduğu yer ile servis otobüsünde inceleme yapan İlker Başbuğ yetkililerden de bilgi aldı.

BOMBAYI DÜDÜKLÜ TENCEREYE KOYMUŞLAR

Bu arada, teröristlerin patlayıcı maddeyi düdüklü tencereye koyarak gizledikleri, otobüs geçerken de el telsizi kullanarak patlattıkları belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin olay yerine gelerek bilgi aldı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eylemin bir terör saldırısı olduğunu belirterek, bunu kınadıklarını söyledi. Olay yerine gelen Vali Mutlu, 4'ü asker, biri 17 yaşında bir öğrenci olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Mutlu, şunları söyledi:

“2 ağır yaralımız var. Bu yaralılar da uzman çavuş. 4 hafif yaralı personelimizin tedavileri tamamlandı. Alınan ilk bilgilere göre parça tesirli, uzaktan kumandalı bir düzenekle patlatılmış bir bomba. Olayı üstlenen yok. Gözaltına alınan da yok. Takip ediyoruz. Otübüstekiler askeri personel. İçinde sivi personelimiz de olabilir. Askeri lojmanlardan aldığı görevi İl Jandarma Komutanlığı'ndaki görevlerine götürüyor. 3 otobüslük bir konvoy, en arkadaki servisi aracına yönelik oluyor” dedi.

MUTLAKA BULACAĞIZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin de olayın yasadışı terör örgütlerinin eylemi niteliğinde gözüktüğünü belirterek, “Görevli savcılarımız, Küçükükçekmece'deki savcı arkadaşlarımız inceleme ve araştırmalara başlamıştır. Soruşturmalara başlanmıştır” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da “Mutlaka bunları bulacağız. Terör hiçbir yere varamaz. Devletimizin kuruluşları dimdik ayaktadır” diye konuştu. “Bu saldırı daha önce polis servisine yapılan saldırı ile bağlantılı olabilir mi?” sorusuna ise Hüseyin Çapkın, “İkisi birbirine bağlantılı olabilir, diye düşünüyoruz” yanıtını verdi. “Aynı teröristler olabilir mi?” sorusuna ise “Ona şu an birşey diyemem” cevabını verdi.

EN TENHA YOLDA HEDEF SEÇİLDİLER

Bomba, trafiğin daha az olduğu yan yola konuldu. Seçilen yol bölgenin en tenha yoluydu. Bomba, yan yoldan TEM’e çıkılacağı noktada patlatıldı. Yolun kenarına ve bariyerlerin altına bırakılan bombanın, otoyola katılım nedeniyle otobüsün yavaşladığı ya da durmak zorunda kaldığı yerde patlatılması planlandı. Uzmanlara göre böylece terörün hedefine ulaşması sağlandı. İlk belirlemelere göre parça tesirli bomba uzaktan patlatıldı. Teröristler hedef olarak lojmandan çıkan jandarma ve askeri personeli taşıyan servisten en sondaki 3. aracı seçti. Bombanın patlatılması için cep telefonunun kullanıldığını sanılıyor. Bomba uzmanlarının patlamanın meydana geldiği yerdeki incelemeleri sürüyor.

BOMBA DÜZENEKLERİNDE BÜYÜK BENZERLİK

İstanbul Halkalı’daki askeri personel servis aracına yönelik saldırıda kullanılan bomba düzeneği ile yine İstanbul Küçükçekmece’de polis otobüsüne düzenlenen saldırıda kullanılan bomba düzeneğinin aynı olduğu açıklandı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, olay yerinde yaptığı inceleme sonrasındaki açıklamasında, Halkalı’daki patlamada kullanılan uzaktan kumandalı parça tesirli bomba düzeneği ile Küçükçekmece’de polis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıdaki kullanılan düzeneğin aynı olduğunu söyledi. Vali Mutlu, her iki olayın benzerliğine işaret etti ve bu olayların faillerinin en kısa sürede yakalanması için ısrarlı olacaklarını açıkladı.(

SALDIRIYI KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK ŞAHİNLERİ (TAK) GRUBU ÜSTLENDİ

Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) grubu bu sabah askeri servise düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

PKK ile yakın bağları olduğu bilinen TAK, yola döşenen bombaların sorumluluğunu üstlendiklerini ve sivilleri askeri hedeflerden uzak durmaları konusunda uyardığını belirtti