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Askeri araçta patlama: 3 ölü 9 yaralı

İstanbul Halkalı'da bir askeri servisin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - İstanbul Halkalı'da bir askeri servisin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenelerden 2'si uzman çavuş, biri de askeri personelin  kızı olduğu öğrenildi. Olayda 9 kişi yaralanırken 3'ünün durumu ağır olduğu ve acilen ameliyata alındıkları bildirildi. Çağlar Bölükbaşı, Uğur Ekiz ve Buse Sarıyer isimli bir çocuk.

İstanbul güne bombalı saldırı haberiyle başladı.

Halkalı'da askeri personel taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Askeri lojmanların yakınında, tenha bir bölgede meydana elen patlamanın şiddetiyle otobüsün camları tamamen kırıldı, alt kısımda yoğun hasar göze çarpıyor.

Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Şehit olan askerlerden birinin kızı da otobüste hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın otobüsün içinde mi veya yol üzerinde mi gerçekleştiğiyle ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

İstanbul Okmeydanı'nda da bir iş yerinin önüne bırakılan ses bombası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patlamış, olayda küçük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

 

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