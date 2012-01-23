-Askeri araçlar kaza yaptı: 14 yaralı ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Ankara'da ikisi askeri minibüs, üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 asker yaralandı. Hasan Kürşat A. yönetimindeki 06 AT 6033 plakalı otomobilin, Anadolu Bulvarı'nda duraklaması sonucu, arkadan gelen askeri minibüs otomobile çarptı. Bu sırada, başka bir askeri minibüs de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada, askeri minibüslerdeki 14 asker yaralandı. Tören mangası olduğu için üzerlerinde tören kıyafetleri bulunan yaralı askerler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.