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Askeri araçlar Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçirildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan tampon bölgeye geçirildi

30 Eylül 2017 15:03

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı askeri araçlar Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan tampon bölgeye geçirildi.
Batı illerinden trenle gelerek İskenderun Ahmet Tor Kışlası\'na ulaşan ve daha sonra da güvenlik önlemleri altında konvoy halinde hareket eden askeri araçlar, Reyhanlı İlçesi\'ne geldi. Aralarında rütbeli askerleri taşıyan bir otobüs ile tıbbi malzemeleri taşıyan araçlar ile mühimmat yüklü araçların yanı sıra iş makinesi bulunan çok sayıda askeri araç, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nden geçirildi. Araçlar, Cilvegözü ile karşısında bulunan Suriye\'nin Bab-el Hava Sınır Kapıları arasındaki 5 kilometrelik tampon bölgeye geçti. Cilvegözü\'nün karşısındaki bölge, Suriye\'deki ÖSO ve diğer muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

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