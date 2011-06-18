-ASKERİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ ARAÇ (A.A) - 18.06.2011 - Kastamonu'nun Araç ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 asker yaralandı. İlçeye bağlı Boyalı Tavşanlı köyündeki bir olaya müdahale etmek için İlçe Jandarma Komutanlığından hareket eden güvenlik güçlerini taşıyan 37 HA 449 plakalı askeri araç, Susuz köyü Yayla mevkisinde Mustafa Demir yönetimindeki 37 HD 941 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Demir ve Makbule Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Askeri araçta bulunan Kıdemli Başçavuş Fedai Yayla, er Cenap Bozan, er Samet Erbil, er Ali Osman Çakır, er Şükrü Eser, er Osman Yiğit ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerler, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.