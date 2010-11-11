-ASKERİ ARAÇLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 3 ŞEHİT AFYONKARAHİSAR (A.A) - 11.11.2010 - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre bir uzman çavuş ile iki er şehit oldu. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen askeri araç ile yolcu minibüsü, Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada uzman çavuş Mehmet Bozgurt, er Muhammet Ayaz ve er Hasan Demirdöven şehit oldu. Yaralanan erler Tolga Uzan ve Hakan Avcı ile minibüste bulunan Halil Sevinç, Mehmet Öztürk, Ramazan Maviş, Ali Pamukçu, Kadir Tekin (12) Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.