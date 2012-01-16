-Askeri araçla minibüs çarpıştı NİĞDE (A.A) - 15.01.2012 - Niğde'de askeri aracın, bir minibüs ile çarpışması sonucu 2'si asker 6 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Niğde-Kayseri karayolu Hüyük mevkisi yakınlarında Jandarma Er Sedat Ç. Yönetimindeki Hüyük Jandarma Karakol Komutanlığına ait askeri araç, Karatlı beldesi yol ayrımında, Niğde'den Kayseri istikametine giden Mustafa M. yönetimindeki 38 NY 523 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, askeri araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Harun Çetin, Jandarma Er İsrafil Oylum, sivil aracın sürücüsü Mustafa M, aynı araçta bulunan Esma Mermer, Hanife Mermer ve Halit Mermer yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı. Niğde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran da hastaneye gelerek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Jandarma Er İsrafil Oylum'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.