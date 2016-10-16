Askeri aracın geçişinde patlama

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Arıkan'ın da bulunduğu askeri aracın geçişinden sırasında döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada ölen yada yaralanan olmazken yolda çukur oluştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Olay, öğleden sonra Viranşehir- Diyarbakır karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi.

Bölgedeki birliklerin denetimine çıkan İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Arıkan'ın da bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK’lılarca yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan bombalı saldırıda can kaybı olmadı. Yolda 2 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde çukur oluştu.