Askeri aracın freni patladı: 1 şehit

T24 - Malatya'da askerleri taşıyan servis aracının freni boşaldı ve bir apartmana girdi. Araçtaki muhafız asker ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Malatya'da Ahmet Karaçorlu yönetimindeki 7. Ana Jet Üssü'ne ait askeri servis aracı, Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki TOKİ toplu konutlarından dönerken freninin boşalması sonucu Yaprak Sitesi'nin zemin katındaki daireye girdi.



Araçta sıkışan şoför Ahmet Karaçorlu ile muhafız asker Sinan Akdeniz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan Sinan Akdeniz, ambulansa getirildi.



Ambulansa konulduktan sonra sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı asker kurtarılamadı.



Yaralanan şoför Karaçorlu ile apartman dairesinde bulunan ev sahibi Hüseyin Duran ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.



Apartman dairesinde bulunan çocuklar ve bir kadın, komşuları tarafından dışarı çıkarılırken olay yerine çok sayıda askeri personel geldi.





