Askeri aracın 85 yaşındaki kadını nasıl ezdiğinin görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır Lice'de, 14 Haziran 2017 tarihinde yaşlılık maaşını almak için geldiği ilçe merkezinde trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi’ndeki PTT binası önünde, Kirpi tipi zırhlı aracın ezmesi sonucu yaşamını yitiren 85 yaşındaki Pakize Hazar’ın ölüm anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi.

Görüntülerde, çevredeki bir yurttaşın uyarısına rağmen durmayan araç Hazar’ı ezdikten sonra yoluna devam ediyor.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Deniz Tekin’in haberinde şu ifadeler yer alıyor:

"Görüntülerde, elinde baston bulunan Hazar, PTT şubesi önünde park halindeki zırhlı aracın sol tarafından geliyor. Hazar, aracın önünden geçip tam sağ ön tekerleğini geçeceği sırada araç bir anda hareket ediyor. Bu sırada aracın sağ tarafında bulunan ve aracın Hazar’a çarpacağını fark eden bir yurttaş, zırhlı araca 2 metreye kadar yanaşarak elleriyle aracın içindeki askerlere işaret ederek durmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Buna rağmen durmayan aracın sağ tekerleği altında kalan Hazar, hayatını kaybediyor. Hazar’ı ezen zırhlı araç ise ilerleyerek kameranın görüş açısından çıkıyor."

Dava devam ediyor

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında zırhlı aracın sürücüsü uzman çavuş S.K. ifadesi alındıktan serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, sanık S.K. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle tek paragraflık iddianame hazırlamıştı.

Şu ana kadar iki duruşması görülen dava Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Jandarma ve ATK zıt görüşler bildirdi

Öte yandan Lice Jandarma Komutanlığı hazırladığı raporda, trafiğe kapalı caddede zırhlı aracı süren sanık uzman çavuş S.K.’nin olayda yüzde 100 “kusursuz”, Pakize Hazar’ın “dikkatsiz ve tedbirsiz olduğu” ileri sürülerek yüzde 100 (tam kusurlu) olarak gösterildi.

Hazar ailesi avukatı Serdar Yel, yaptığı itiraz üzerine rapor Ankara Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderildi. ATK, olaya ilişkin hazırladığı kusur raporunda, Lice Jandarma Komutanlığı’nın aksine zırhlı araç şoförü S.K.’yi yüzde 100 kusurlu buldu. ATK, raporunda zırhlı aracın görüş alanını ve Pakize Hazar’ın geçtiği alan dikkate alındığı, yolda yürüyen Hazar’ın aracın şoförü S.K.’nin görüş alanına girdiğini ve caddenin trafiğe kapalı olduğu gerekçesiyle S.K.’nin yüzde 100 kusurlu olduğunu yönünde görüş bildirdi.