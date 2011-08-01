-ASKERİ ARACA SALDIRI: 3 ŞEHİT VAN (A.A) - 01.08.2011 - Van-Başkale karayolunda, terör örgütü PKK üyelerini taşıyan otomobilden, askere araca el bombası atılması ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Van-Hakkari karayolu Gedikbaşı mevkisinde, terör örgütü PKK üyelerinin içinde bulunduğu beyaz renkli bir otomobilden, yol güvenliğini sağlayan zırhlı askeri araca el bombası atıldı. Teröristler, zırhlı aracın yakınındaki askeri personelin bulunduğu diğer araca da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ateşte, kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 astsubayla 2 uzman çavuş şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Askerlerin anında karşılık verdiği, otomobilde bulunan teröristlerin de yaralandığı bildirildi. Makam aracıyla olay yerinden geçen İlçe Kaymakamı Bilgihan Bayar ile koruması da cam parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Başkale Devlet Hastanesine tedavi altına alınan Kaymakam Bayar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.