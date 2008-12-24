Askeri araca saldırı: 3 şehit

Kürt sorununa silahsız çözüm girişiminin hızlanması ve Kürt konferansı hazırlığı nedeniyle, kurban bayramında ilan ettiği ateşkesi uzattığı ileri sürülen PKK, akşam saatlerinde Cizre'de bir askeri araca saldırdı. Çapraz ateşe alına araçta bulunan 3 asker şehit olurken 13 asker de yaralandı.



Olay saat 17.50 sıralarında ilçenin Nusaybin Caddesi üzerindeki İpekyolu Camii yanında meydana geldi. Cizre Tank Taburu'na ait cip yoldan geçerken teröristler tarafından ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan askeri araçta yaralanan ve henüz kimlikleriyle rütbeleri öğrenilemeyen 3 asker şehit oldu. 13 yaralı asker de Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Askeri araca saldıran teröristlerin kaçtığı Cudi Mahallesi güvenlik güçlerince kuşatılarak geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Şırnak Valisi Ali Yerlikaya Cizre'deki saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'Cizre'de hudut nöbetinden dönen içinde 17 askerin bulunduğu askeri araca 2 kişi olduğu tahmin edilen teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit oldu, 4'ü ağır 9 asker de yaralandı.. Yaralılardan 4"ü Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.'



