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Askeri araca roketatarlı saldırı; bir asker yaralandı

Saldırı sonrasında askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı

24 Haziran 2016 22:25

Adıyaman’da, askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 asker yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında meydana gelen olayda, Kömür Beldesi’nden Boğazözü Köyü’ne doğru ilerleyen askeri aracın geçişi sırasında PKK mensupları tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

DHA'nın haberine göre; roketatar mermisinin isabet ettiği araca daha sonra uzun namlulu silahlarla da ateş açıldı. Saldırıda askeri aracı kullanan jandarma er M.Ş., yaralandı. Araçtaki diğer askerlerin teröristlere karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler dağlık araziye kaçarken, yaralı asker çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çatışmanın ardından bölgeye sevk edilen takviye birlikler teröristleri bulmak için arazide operasyon başlattı.

 

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