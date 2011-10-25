Askeri araca mayınlı saldırı: 4 yaralı

T24 - Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında, devriye görevindeki askeri aracın gecişi sırasında PKK'lı teröristlerce daha önceden yerleştirilen mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, 4 asker yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Yavuzlar Köyü yakınlarında meydana geldi.
Devriye görevindeki askeri aracın gecişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yerleştirilen mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada araçtaki 4 asker yaralandı.
Helikopterle Van Asker Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bölgede, terörstleri etkisiz hale getirmek için güvelik güçleri operasyon başlattı.