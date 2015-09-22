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Askeri araca bombalı saldırı: 13 asker yaralı

Olay sonrası bölgede operasyon başlatıldı

22 Eylül 2015 09:38

Van'ın Başkale İlçesi'de, iddiaya göre PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Olayda 13 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 23.30 sularında Başkale-Hakkari karayolunun 10. kilometresindeki Çamlık mevkisinde, PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.

Patlamanın etkisiyle kirpi tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 13 asker yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan askerler, daha sonra helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olay sonrası bölgede operasyon başlatıldı.

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