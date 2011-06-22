T24 LogoT24 Logo
Gündem

ASKERİ ARACA BOMBA ATANA REKOR CEZA DİYARBAKIR (A.A)

22 Haziran 2011 17:03

-ASKERİ ARACA BOMBA ATANA REKOR CEZA DİYARBAKIR (A.A) - 22.06.2011 - Diyarbakır'da servis aracının geçişi esnasında bisiklet selesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 9 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan iki tutuklu sanıktan biri 1 kez müebbet hapis ile toplam 196 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme diğer sanık hakkında ise tefrik (ayırma, ayırt etme) kararı verdi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mikail Çağırıcı ve avukatı Mesut Beştaş hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Çağırıcı ile tutuksuz yargılanan sanıklar Selma Gül, Cihat Çağırıcı, Ömer Çağırıcı ve Sedat Kadran ise katılmadı. İddia makamı, mahkeme heyetine, 09 Mart 2010 tarihinde mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladığını bildirdi. Mütalaada, sanıklardan Mehmet Çağırıcı'nın 2005-2006 yıllarında yurt dışına çıkarak terör örgütü PKK kamplarına gittiği, burada örgüt adına sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba yapımı ve patlatılması konusunda üst düzey eğitim aldığı belirtildi. Sanık Mehmet Çağırıcı'nın kardeşi Mikail Çağırıcı ile 15 Haziran 2007 tarihinde Diyarbakır'ın Gevran Caddesi'nde bir gazete dağıtıcısına ait bisikletin selesine konulmuş 30-40 adet gazete içerisine yerleştirilen uzaktan kumandalı parça tesirli bombayı minibüs durağında askeri servis aracının geçişi esnasında patlattıkları belirtiler mütalaada, patlamada, biri askeri personel olmak üzere 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sanık avukatı Mesut Beştaş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, mütalaanın verilmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl 3 ay süre geçtiğini, sanık avukatının söz konusu talebinin de bu nedenle yargılamayı uzatma amaçlı olduğunu belirterek, ''sanıkların mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya getirilmediği, rapor aldıkları, ısrarla esas hakkındaki savunmalarını yapmaktan kaçındıkları'' gerekçesiyle talebin reddine karar verdi. Sanık avukatı Beştaş da eksik soruşturma yapıldığını ileri sürerek, ''Buna rağmen ısrarla karar verilmeye çalışılması ve tarafımıza süre verilmemesi savunmanın baskı altında bulundurulduğuna yönelik bir husustur'' dedi. Sanık Mikail Çağırıcı da son savunmasında avukatının beyanlarına katıldığını belirterek, tahliye talebinde bulundu. -KARAR- Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Mehmet Çağırıcı'nın ''son savunmasını yapmamış olması nedeniyle diğer sanıklar hakkında dosyanın sürüncemede kalmaması için'' tefrikine, tutuksuz yargılanan 4 sanığın da beraatına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Mikail Çağırıcı'yı TCK'nın ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemde bulunmak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, sanığı ayrıca 9 kez ''Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs'',  ''İzinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek'' ile ''mala zarar vermek'' suçlarından toplam 196 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24