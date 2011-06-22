-ASKERİ ARACA BOMBA ATANA REKOR CEZA DİYARBAKIR (A.A) - 22.06.2011 - Diyarbakır'da servis aracının geçişi esnasında bisiklet selesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 9 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan iki tutuklu sanıktan biri 1 kez müebbet hapis ile toplam 196 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme diğer sanık hakkında ise tefrik (ayırma, ayırt etme) kararı verdi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mikail Çağırıcı ve avukatı Mesut Beştaş hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Çağırıcı ile tutuksuz yargılanan sanıklar Selma Gül, Cihat Çağırıcı, Ömer Çağırıcı ve Sedat Kadran ise katılmadı. İddia makamı, mahkeme heyetine, 09 Mart 2010 tarihinde mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladığını bildirdi. Mütalaada, sanıklardan Mehmet Çağırıcı'nın 2005-2006 yıllarında yurt dışına çıkarak terör örgütü PKK kamplarına gittiği, burada örgüt adına sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba yapımı ve patlatılması konusunda üst düzey eğitim aldığı belirtildi. Sanık Mehmet Çağırıcı'nın kardeşi Mikail Çağırıcı ile 15 Haziran 2007 tarihinde Diyarbakır'ın Gevran Caddesi'nde bir gazete dağıtıcısına ait bisikletin selesine konulmuş 30-40 adet gazete içerisine yerleştirilen uzaktan kumandalı parça tesirli bombayı minibüs durağında askeri servis aracının geçişi esnasında patlattıkları belirtiler mütalaada, patlamada, biri askeri personel olmak üzere 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sanık avukatı Mesut Beştaş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, mütalaanın verilmesinin üzerinden yaklaşık 1 yıl 3 ay süre geçtiğini, sanık avukatının söz konusu talebinin de bu nedenle yargılamayı uzatma amaçlı olduğunu belirterek, ''sanıkların mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya getirilmediği, rapor aldıkları, ısrarla esas hakkındaki savunmalarını yapmaktan kaçındıkları'' gerekçesiyle talebin reddine karar verdi. Sanık avukatı Beştaş da eksik soruşturma yapıldığını ileri sürerek, ''Buna rağmen ısrarla karar verilmeye çalışılması ve tarafımıza süre verilmemesi savunmanın baskı altında bulundurulduğuna yönelik bir husustur'' dedi. Sanık Mikail Çağırıcı da son savunmasında avukatının beyanlarına katıldığını belirterek, tahliye talebinde bulundu. -KARAR- Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Mehmet Çağırıcı'nın ''son savunmasını yapmamış olması nedeniyle diğer sanıklar hakkında dosyanın sürüncemede kalmaması için'' tefrikine, tutuksuz yargılanan 4 sanığın da beraatına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Mikail Çağırıcı'yı TCK'nın ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemde bulunmak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, sanığı ayrıca 9 kez ''Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs'', ''İzinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek'' ile ''mala zarar vermek'' suçlarından toplam 196 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.