Askeri araca ateş açıldı

Hatay'ın Kıyıgören Hudut Karakolu ekiplerinin tespit ettiği kaçak mazot bidonlarını karokola götüren askeri araca Suriye tarafından ateş açıldığı açıklandı. Genelkurmay yaptığı açıklamada askeri araca 4 adet merminin isabet ettiğini, saldırıda hiçbir askerin yaralanmadığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

'Türkiye-Suriye Hududunda, 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Narlıca/Hatay Kıyıgören Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, 10 Temmuz 2013 saat 16.15 sıralarında Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlı (TTZA) bir Mobil Yol Kontrol Unsuru (MYKU) tarafından, Asi Nehri kıyısında mazot bidonları olduğu tespit edilmiştir. MYKU'nun, mazot bidonlarını, karakola ait Mercedes bir araca yükleyerek karakola intikali esnasında, Suriye tarafında bir barakada bulunan 2 kişi tarafından, MYKU personeline doğru hedef gözetmeksizin 15-20 el hafif silahlarla ateş açılmıştır. MYKU tarafından derhal ateşle karşılık verilmiştir. Açılan ateş sonucunda, söz konusu şahıslar Suriye tarafında ağaçlık bir alana kaçmışlardır. Yapılan inceleme sonucunda, Mercedes aracı üzerinde 4 adet mermi delik izi tespit edilmiş olup, olayda herhengi bir personel zayiatı meydana gelmemiştir.'