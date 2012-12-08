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Askeri araç takla attı; 3'ü ağır 6 asker yaralandı

Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Kızılca Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 asker yaralandı

08 Aralık 2012 15:25

Van'da askeri aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu 3'ü ağır 6 asker yaralandı.

Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Kızılca Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler Başkale Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 3 asker de helikopterle Van'a getirildi.

Kaza bugün saat 10.00 sıralarında Başkale İlçesi'ne 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılca Köyü yakınlarında meydana geldi. Albayrak Köyü'nden Başkale'ye giden Unimog tipi askeri aracın freni boşalınca kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

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