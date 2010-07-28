-ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI YAYLADAĞI (A.A) - 28.07.2010 - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucunda 3'ü ağır 8 askerin yaralandığı bildirildi. Yayladağı 3. Hudut Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan araç, Eyerci köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Ağır yaralanan 3 asker, 112 Acil Servis ambulansıyla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 5 askerin tedavisi ise Yayladağı Sağlık Ocağında ayakta yapıldı.