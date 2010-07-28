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ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI YAYLADAĞI (A.A)

28 Temmuz 2010 16:22

-ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 8 YARALI YAYLADAĞI (A.A) - 28.07.2010 - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucunda 3'ü ağır 8 askerin yaralandığı bildirildi. Yayladağı 3. Hudut Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan araç, Eyerci köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı.  Ağır yaralanan 3 asker, 112 Acil Servis ambulansıyla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 5 askerin tedavisi ise Yayladağı Sağlık Ocağında ayakta yapıldı.

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