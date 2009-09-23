Askeri araç şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Büyükkatlar Beldesi civarında meydana geldi. Afşin Jandarma Komutanlığı Tanır Beldesi Karakolu'nda görev yapan askerler, Koçovası Köyü, Karataş Yaylası civarında kaçak av yapanlara yönelik denetim yaptı. Kaçak av yaptığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına alan askerlerin bulunduğu araç, karakol dönüşünde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.



Kazada, Alper Çuvalcı, Eray Baykan, Mehmet Şerif Çaçan, Mehmet Çepkin, Mustafa Kanalka ve Okan Ali Kumaş adlı askerler ile kaçak av yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Nezar Özdemir ve İsmet Kanza yaralandı.



Çağrılan ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Alper Çuvalcı, ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi, Okan Ali Kumaş ve Mustafa Kanalka ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kahramanmaraş Jandarma Alay Komutanı Albay Sezai Akgün, kazanın ardından hastaneye giderek yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

