-ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 6 YARALI VAN (A.A) - 08.07.2010 - Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 6 asker de yaralandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Durak köyünden Albayrak köyündeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına seyir halinde olan askeri araç, Koçdağı köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Yaralılar, askeri helikopter ve ambulanslarla Başkale ile Van'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Askerlerden ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.