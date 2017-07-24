Askeri araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sabah saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli İlçesi yakınlarında askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2'si asker 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00'da Sivas- Ankara karayolü üzerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli- Bedirli Köyü kavşağında meydana geldi. Selahattin Boyraz (45) yönetimindeki 58 YE 008 plakalı otomobil kavşaktan ana yola çıkmak istedi. Bu sırada Yıldızeli'nden Sivas yönüne giden jandarma er Yunus Karayer'in kullandığı askeri pikap, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Selahattin Boyraz olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araç içinde bulunan Nafiye Boyraz (40) ve Onur Boyraz (6) ile askeri araç içinde bulunan Jandarma Astsubay İlker Çulha ve sürücü Yunus Karaer yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nafiye ve Onur Boyraz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu, askerlerin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Selahattin Boyraz'ın cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Sivas- Ankara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

