-ASKERİ ARAÇ KAZA YAPTI GÜÇLÜKONAK (A.A) - 09.08.2010 - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi ile Ilısu barajı arasındaki yolun asfaltlanmasında kullanılan iş makinesi ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akçakuşak köyünden Güçlükonak ilçe merkezine giden askeri araç, Güçlükonak ile Ilısu Barajı arasındaki yolun asfaltlanmasında kullanılan iş makinesiyle çarpıştı. Kazada, jandarma erler Davut Sarıçam ağır, Evren Bozkurt hafif yaralandı. Yaralılar, Şırnak Asker Hastanesinde tedavi altına alındı.