Askeri araç kaza yaptı: 3 şehit, 5 yaralı

Iğdır’da nöbetten çıkan askerleri taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı. Kazada 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Kaza, dün öğle saatlerinde Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi.

Nazım Gülüm yönetimindeki kamyon, Ermenistan sınırındaki jandarma karakolunda görev yapan askerlerin içinde bulunduğu araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 8 asker, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köprü Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerler de yaralı arkadaşlarına kan vermek üzere hastaneye geldi.



3 asker şehit oldu



Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 8 askerden Halil Saki, Ahmet Kaçmaz ve Ömer Yerer yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı askerlerden Mehmet Erdal Atak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Mehmet Turan, Sinan Sönmez, Erdal Şinasi Bal ve Osman Umutlu'nun da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Kamyon sürücüsü gözaltında



Kamyon sürücüsü Nazım Gülüm ise gözaltına alındı.



Vali ve Jandarma Komutanı'ndan ziyaret



Iğdır Valisi Ahmet Pek ile İl Jandarma Komutanı Albay Erdem Yılmaz da dün yaralı askerleri hastanede ziyaret etmişti.

Vali Pek, askeri aracın Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını belirtmişti.

Kazada yaralanan bazı askerlerin durumlarının diğerlerine göre daha ağır olduğunu ifade eden Pek, "Yaralıların tedavileri sürüyor. Şu anda sevkle ilgili belli bir şey yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Buradaki imkanlarımız yetersiz olursa askerlerimizi sevk edebiliriz" diye konuşmuştu.