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Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı

23 Aralık 2009 21:50

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 5 askerde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beytüşşebap’ın Habur 2 Mevkii’nde meydana geldi. Devriye görevi yürüten askeri aracın sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine araç şarampole yuvarlandı. Kazada, henüz kimliği açıklyanmayan 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 5 askerinde yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin helikopterlerle Şırnak Askeri Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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