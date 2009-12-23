Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 5 askerde yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Beytüşşebap’ın Habur 2 Mevkii’nde meydana geldi. Devriye görevi yürüten askeri aracın sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine araç şarampole yuvarlandı. Kazada, henüz kimliği açıklyanmayan 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 5 askerinde yaralandığı belirtildi.



Yaralı askerlerin helikopterlerle Şırnak Askeri Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

