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ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 4 YARALI BİLECİK (A.A)

05 Mayıs 2011 14:07

-ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 4 YARALI BİLECİK (A.A) - 05.05.2011 - Bilecik'te askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaşar Cintemir yönetimindeki Söğüt Jandarma Eğitim Ulaştırma Tabur Komutanlığına ait askeri minibüs, Bilecik-Eskişehir karayolunun 1. kilometresindeki Akasya Altı mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerler Yaşar Cintemir (24) , Vedat Babat (21), Behlül Abacıoğlu (21) ve Ersin Yanık'ın (24) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Şafak Karakoç, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra hastanedeki askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

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